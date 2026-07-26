Турист сорвался с 15-метровой скалы на диком пляже в Севастополе

26 июля 2026, 11:41

В Севастополе спасли мужчину, упавшего с 15-метровой скалы на диком пляже «Инжир»

Фото: телеграм-канал «РаZVожаев»

В Севастополе спасатели эвакуировали туриста, который сорвался со скалы на диком пляже «Инжир». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.