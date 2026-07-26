Турист сорвался с 15-метровой скалы на диком пляже в Севастополе
В Севастополе спасатели эвакуировали туриста, который сорвался со скалы на диком пляже «Инжир». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Мужчина оступился и скатился по каменистому склону с высоты около 15 метров. Другие отдыхающие заметили его и сразу вызвали помощь.
На место выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Несмотря на темное время суток и волнение моря, катер подплыл максимально близко к берегу.
Спасатели добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и доставили в Балаклаву, где передали бригаде скорой. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.
Ранее сообщалось, что тела двух альпинистов из Боснии и Герцеговины не удается эвакуировать с Эльбруса из-за погодных условий. Погибшие находятся на седловине горы на высоте 5350 метров.
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