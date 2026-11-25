В Москве силовики задержали адвоката Гранкина и его сына по делу о взяточничестве
В Москве задержали адвоката Максима Гранкина и его сына Ивана в рамках расследования дела о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Максим Гранкин в 2003 году учредил «Первую специализированную коллегию адвокатов Москвы "Гранкин и партнеры"» и стал её директором. Иван работает адвокатом в коллегии отца.
Уточняется, что обоим предъявили обвинение по статье 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве. Столичный суд отправил Гранкиных в СИЗО на два месяца, при этом оба уже обжаловали арест в апелляционной инстанции. По информации другого источника ТАСС в силовых структурах, уголовное дело связано с обещанием адвокатов «решить корпоративные споры в досудебном порядке».
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