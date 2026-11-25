25 ноября 2026, 04:40

Фото: iStock/Anton Skripachev

В Москве задержали адвоката Максима Гранкина и его сына Ивана в рамках расследования дела о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.