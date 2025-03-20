Сверток прикреплен к машине экс-сенатора Совфеда от Севастополя Колбина

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy
Автомобиль, под днищем которого нашли прикрепленный сверток у Заксобрания в Севастополе, принадлежит экс-сенатору Совфеда от региона Сергею Колбину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в прошлом Колбин командовал спецподразделением «Беркут», обеспечивая правопорядок во время «Евромайдана» в Киеве.
Как добавил Telegram-канал SHOT, на Украине Колбина объявили в посягательстве на территориальную целостность республики и объявили в розыск.
Улицу Ленина в Севастополе, где стоит машина Колбина, оцепили силовики. Подозрительный сверток проверяют, движение пока приостановили.
Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно обвинила российского телеведущего Бориса Корчевникова.
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Как добавил Telegram-канал SHOT, на Украине Колбина объявили в посягательстве на территориальную целостность республики и объявили в розыск.
Улицу Ленина в Севастополе, где стоит машина Колбина, оцепили силовики. Подозрительный сверток проверяют, движение пока приостановили.
Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно обвинила российского телеведущего Бориса Корчевникова.
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Никита Кротов