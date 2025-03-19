СБУ заочно обвинила российского телеведущего Корчевникова

Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Заочные обвинения в поддержке спецоперации на Украине выдвинула против российского телеведущего Бориса Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ). Корчевников играл в сериале «Кадетство» в середине «нулевых».
«СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему «кадету» Борису Корчевникову», — гласит сообщение СБУ.Также украинское ведомство обвинило гендиректора телеканала «Спас» в посещении новых территорий РФ.
Перед этим аналогичные обвинения со стороны СБУ были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, певцу Григорию Лепсу, а также стилисту Сергею Звереву, чей племянник погиб в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, как в США оценили действия Москвы в рамках переговоров по украинскому конфликту.
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Никита Кротов