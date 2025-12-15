Свиные головы нашли на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта на пляже
Свиные головы нашли на мусульманской кладбище в Сиднее после стрельбы на пляже Бонди. Об этом пишет газета Daily Mail.
По ее данным, провокация произошла после того, как местные мусульманские лидеры отказались хоронить террористов, организовавших вооруженное нападение. Сообщество называет их приверженцами ислама.
«Головы свиней были брошены на могилы мусульман на кладбище в Сиднее в качестве акта возмездия после террористической атаки на пляже Бонди», — говорится в сообщении.На появившихся в Сети кадрах можно заметить три свиные головы, лежащие недалеко от надгробий. Гробовщик Ахмад Храйчи осудил этот поступок, напомнив, что похороненные на кладбище люди скончались задолго до трагедии и не имеют к ней никакого отношения.
«Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение, а часть проблемы», — сказал он.Напомним, 14 декабря двое террористов открыли огонь на пляже Бонди в Сиднее. Их жертвами стали 16 местных евреев, празднующих Хануку. Стрелками же оказались 50-летний пакистанец и его 24-летний сын.