Свиные головы нашли на мусульманском кладбище в Сиднее после теракта на пляже

15 декабря 2025, 08:59

Фото: iStock/SCM Jeans

Свиные головы нашли на мусульманской кладбище в Сиднее после стрельбы на пляже Бонди. Об этом пишет газета Daily Mail.





По ее данным, провокация произошла после того, как местные мусульманские лидеры отказались хоронить террористов, организовавших вооруженное нападение. Сообщество называет их приверженцами ислама.

«Головы свиней были брошены на могилы мусульман на кладбище в Сиднее в качестве акта возмездия после террористической атаки на пляже Бонди», — говорится в сообщении.

«Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение, а часть проблемы», — сказал он.