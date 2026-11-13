В американском штате Луизиана танкер протаранил речное круизное судно
В американском штате Луизиана танкер столкнулся с речным круизным судном. Об этом сообщает портал BNO News.
Инцидент случился в районе порта Нового Орлеана. По данным телеканала Fox News, на борту круизного лайнера находились около 150 человек. На место направили экстренные службы. Специалисты проводят аварийно-спасательные работы и выясняют обстоятельства столкновения.
Телеканал WAFB уточняет, что в момент столкновения пассажирское судно находилось на стоянке на реке Миссисипи неподалеку от порта. После удара оно получило пробоину и начало набирать воду.
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