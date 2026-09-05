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Связанных с ОПГ украинцев выслали из Черногории

Шестерых связанных с ОПГ граждан Украины выслали из Черногории
Фото: istockphoto/Ajax9

В Черногории по решению правоохранительных органов депортировали шестерых граждан Украины. Их заподозрили в связях с местной преступной группировкой. Об этом информирует пресс-служба республиканского Управления полиции.



У украинцев отозвали статус временной защиты, после чего их выслали из страны. Также им закрыли въезд в Черногорию на ближайшие пять лет.

Аналогичный запрет на въезд получил еще один украинец, который на текущий момент находится за пределами республики. В ходе расследования полиция изъяла у подозреваемых мобильные телефоны, GPS-навигаторы и беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Польше местные жители избили трёх украинцев из-за громкой музыки в машине. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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