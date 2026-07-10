Таксист покалечил пассажира в российском городе

10 июля 2026, 20:05

В Орле таксист избил пассажира после спора о цене поездки

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Орле задержали 21-летнего таксиста, подозреваемого в избиении пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.