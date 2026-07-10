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Таксист покалечил пассажира в российском городе

В Орле таксист избил пассажира после спора о цене поездки
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Орле задержали 21-летнего таксиста, подозреваемого в избиении пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.



По данным полиции, таксист и пассажир вступили в конфликт после спора о стоимости поездки. Водитель высадил мужчину, не довезя до пункта назначения, после чего ударил его по голове. В итоге пассажир упал и получил тяжелую травму, его госпитализировали.

Молодого человека задержали, он частично признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае таксист спас 53-летнюю пассажирку от кибермошенников. Мужчина убедил ее не отдавать сбережения и обратиться в полицию.

Лидия Пономарева

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