Таксист покалечил пассажира в российском городе
В Орле задержали 21-летнего таксиста, подозреваемого в избиении пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
По данным полиции, таксист и пассажир вступили в конфликт после спора о стоимости поездки. Водитель высадил мужчину, не довезя до пункта назначения, после чего ударил его по голове. В итоге пассажир упал и получил тяжелую травму, его госпитализировали.
Молодого человека задержали, он частично признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае таксист спас 53-летнюю пассажирку от кибермошенников. Мужчина убедил ее не отдавать сбережения и обратиться в полицию.
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