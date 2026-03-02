Таксист ударил пассажирку саперной лопаткой по голове в Воронеже

02 марта 2026, 18:31

В Воронеже задержали проломившего голову пассажирке таксиста

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Водитель такси задержан в Воронеже после драки с пассажирами, в ходе которой он нанес открытый перелом свода черепа одной из них. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.