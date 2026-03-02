Таксист ударил пассажирку саперной лопаткой по голове в Воронеже
Водитель такси задержан в Воронеже после драки с пассажирами, в ходе которой он нанес открытый перелом свода черепа одной из них. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
В результате конфликта 47-летний таксист нанес 31-летней женщине удар саперной лопаткой по голове. Пострадавшую срочно доставили в больницу с открытым переломом черепа. Сотрудники полиции быстро установили личность нападавшего и произвели его задержание.
Инцидент произошел в ночь на 1 марта, когда компания из четырех подвыпивших людей вызвала такси в одном из отдаленных районов Воронежа. Двое из них сели в автомобиль, а остальные вернулись за забытым телефоном.
Водителю не понравилось долгое ожидание, и он предложил вызвать другую машину для остальных пассажиров. Разговор перерос в ссору, которая затем перетекла в драку, во время которой и случилось это трагическое происшествие.
