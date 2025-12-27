27 декабря 2025, 19:05

Udayavani: Тракторист спас корову при нападении тигров в Индии

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В Индии тракторист сумел дать отпор двум тиграм, которые попытались напасть на него во время работы в поле. Об этом сообщает газета Udayavani.