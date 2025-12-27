Тракторист спас корову при нападении тигров
В Индии тракторист сумел дать отпор двум тиграм, которые попытались напасть на него во время работы в поле. Об этом сообщает газета Udayavani.
Случай произошёл во вторник, 23 декабря, около 14:00 в округе Хунсур (штат Карнатака). Варшит Гоуда пахал землю на тракторе, когда к машине бросились два крупных хищника. Мужчина закричал и резко развернул технику, после чего тигры отступили на соседний участок и атаковали пасущуюся там корову.
По данным издания, Гоуда не остановился и поехал следом. Ему удалось прогнать тигров и тем самым спасти животное. Корова получила травмы в области шеи, но осталась жива, а тигры скрылись в джунглях.
Жители сразу сообщили о произошедшем в департамент лесного хозяйства, однако, как утверждается, реакция последовала лишь через два часа — на место направили только двух охотников. Фермеры выразили недовольство и потребовали срочных мер для защиты хозяйств от хищников.
Читайте также: