В ДРК во время опрокидывания лодок погибли больше 50 человек
Больше 50 человек умерли во время одновременного опрокидывания трех лодок на озере на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщила радиостанция Okapi.
Инцидент произошел 11 июня. Отмечалось, что подтверждена гибель 52 человек из 200, которые пребывали на лодках. В настоящее время ищут пропавших без вести.
Все случилось на озере Тумба неподалеку от города Бикоро (провинция Экваториальная). Лодки скрепили друг с другом, дабы взять на борт как можно больше людей.
Ранее сообщалось, что пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье. Огонь вспыхнул после полуночи в частном доме в населённом пункте Куровское, в районе Орехово-Зуево. Когда пожарные прибыли на место, постройка полыхала по всей площади в 72 квадратных метра. Хозяйку дома госпитализировали ещё до прибытия сил МЧС. Во время тушения пожарно-спасательное подразделение обнаружило внутри горящей постройки тела пятерых детей – 17, 11, 9 лет, а также годовалого и месячного младенцев.
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