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Тела двух молодых мужчин нашли в Каспийском море в Избербаше

Фото: iStock/irabell

В Избербаше в Каспийском море нашли тела двух человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



По его данным, погибшими оказались юноши 2002 и 2003 годов рождения. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины и обстоятельства гибели молодых людей выясняются.

Ранее на берегу реки Ваги в Вельском районе Архангельской области произошла еще одна трагедия. На водоем вместе с отцом пришел полуторагодовалый мальчик. В какой-то момент мужчина оставил сына без присмотра, и тот пропал в воде.

На поиски ребенка выехали спасатели, полицейские и волонтеры. В результате малыша обнаружили без признаков жизни. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Лидия Пономарева

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