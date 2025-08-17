Тела двух рабочих обнаружили в канализационном коллекторе в Таганроге
В Таганроге в канализационном коллекторе обнаружены тела двух рабочих. Об этом сообщает местный портал Don24.
Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Донская прокуратура начала проверку, цель которой – установить детали случившегося, а также оценить, как именно были организованы работы и соблюдались ли требования техники безопасности.
Ранее сообщалось, что в Сочи перевернулся УАЗ «Патриот», внутри которого находились туристы. В результате пострадали четыре человека.
Читайте также: