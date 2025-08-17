Достижения.рф

Тела двух рабочих обнаружили в канализационном коллекторе в Таганроге

Фото: iStock/terex

В Таганроге в канализационном коллекторе обнаружены тела двух рабочих. Об этом сообщает местный портал Don24.



Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Донская прокуратура начала проверку, цель которой – установить детали случившегося, а также оценить, как именно были организованы работы и соблюдались ли требования техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Сочи перевернулся УАЗ «Патриот», внутри которого находились туристы. В результате пострадали четыре человека.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0