Тела убитых «Богородским маньяком» девушек нашли
Тела двух убитых «Богородским маньяком» девушек обнаружили. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Следствие продолжает выяснять детали этого дела. По информации осведомителя, злоумышленник закопал тела жертв на территории своего участка.
Напомним, что в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратились родственники двух пропавших девушек — 19-летней жительницы Королёва и 25-летней москвички. Последним местом пребывания обеих был дом подозреваемого в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» под Ногинском. Третьей потерпевшей удалось бежать от него.
20 ноября за изнасилования и убийства россиянок задержали 46-летнего жителя Богородского округа Подмосковья Дмитрия Артамошина. Ногинский городской суд арестовал его в рамках расследования дела о двойном убийстве.
