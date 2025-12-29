В Марий Эл водителю комбайна вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

29 декабря 2025, 20:28

Фото: Istock/simpson

Суд в Марий Эл приговорил местного жителя к девяти годам и девяти месяцам в колонии-поселении. Он совершил смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.