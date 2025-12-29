В Марий Эл водителю комбайна вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
Суд в Марий Эл приговорил местного жителя к девяти годам и девяти месяцам в колонии-поселении. Он совершил смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Авария случилась 20 августа 2024 года на трассе Елеево — Мари-Турек — Лопово. Мужчина управлял зерноуборочным комбайном с опущенной жаткой. На 13-м километре дороги эта сельхозтехника столкнулась с кроссовером Hyundai IX35. В результате ДТП погибли 75-летний водитель иномарки и девятилетний пассажир.
Расследование установило, что у фигуранта дела отсутствовало право управления самоходными сельскохозяйственными машинами. Дополнительно суд запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года и 10 месяцев.
