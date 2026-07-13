Врач четыре года тайно снимал женщин в туалетах трех больниц
В австралийском Мельбурне 28-летний врач на протяжении нескольких лет вел тайную съёмку женщин в больничных туалетах. Об этом сообщает Mothership.
Согласно материалу, с 2021 по 2025 год Райан Чо работал в трёх медучреждениях после окончания университета. Все это время он снимал на камеру своих коллег-женщин, когда те посещали уборную. Полицейские изъяли у извращенца около 4,5 тысячи роликов с участием 460 жертв, а также ноутбук с более чем 10 тысячами видео и фото интимного характера.
До судебного заседания, назначенного на 23 ноября, обвиняемого отпустили под залог. Ему предписали трижды в неделю отмечаться в полиции, запретили контактировать со свидетелями и посещать больницы без уважительных причин.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье посетитель бара выпил уксус вместо алкоголя и едва не погиб — мужчина попал в реанимацию, его жизнь была под угрозой. Врачи диагностировали у пациента химические ожоги трахеи, гортани, желудка и полости рта. Подробности читайте здесь.
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