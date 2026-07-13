Врач четыре года тайно снимал женщин в туалетах трех больниц

13 июля 2026, 04:35

В Австралии врач на протяжении четырех лет тайно снимал женщин в туалетах трех больниц

Фото: iStock/DenBoma

В австралийском Мельбурне 28-летний врач на протяжении нескольких лет вел тайную съёмку женщин в больничных туалетах. Об этом сообщает Mothership.