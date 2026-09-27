Тело погибшего мужчины выловили из реки Селезнёвка в Ленобласти
В Ленобласти из реки Селезнёвки достали тело неизвестного мужчины. Об этом сегодня вечером сообщили в Telegram-канале «Аварийно-спасательная служба ЛО».
Инцидент произошёл в Выборгском районе, вблизи посёлка Селезнёво. Прохожие заметили погибшего человека в воде и тут же обратились за помощью к специалистам. Сотрудники поисково-спасательного отряда из Приозерска оперативно прибыли на место, извлекли тело из реки и передали его полицейским.
Личность погибшего в материале не уточняется. Обстоятельства его смерти в настоящий момент выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Богдановиче Свердловской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве сотрудницы налоговой инспекции, которое местный житель совершил более четверти века назад. Подробности читайте здесь.
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