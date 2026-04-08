Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в Москве
В столице возле жилого дома на улице Лобачевского обнаружили тело молодой женщины. Об этом информируют Telegram-каналы.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура уже начала проверку по факту обнаружения трупа. На территории работают следователи и криминалисты. Они осматривают местность и собирают улики. Личность погибшей пока не установили. Обстоятельства случившегося выясняют.
Ранее стало известно, что в Нижневартовске мужчина получил срок за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
