Достижения.рф

Троим подросткам внезапно стало плохо в петербургском метро

Троим подросткам стало плохо в петербургском метро, их увезли в больницу
Фото: iStock/maxim4e4ek

В петербургском метро троим несовершеннолетним внезапно стало плохо. Их увезли в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.



Инцидент случился на станции «Пионерская». Очевидцы заметили группу из трех подростков, которым явно требовалась помощь, и немедленно вызвали скорую помощь. Мальчиков госпитализировали — они в этот момент находились в сознании, их сопровождали взрослые.

Ребята, отвечая на вопрос о своем состоянии, связали плохое самочувствие с сильным перегревом на солнце. Они признались, что возвращались из пешего похода. Полиция обратила внимание на происшествие и сейчас выясняет все детали случившегося.

Ранее «Радио 1» передавало, что во время летней рыбалки жительницу поселка Подгорный Новокузнецкого округа Кемеровской области укусила пчела, отчего у нее возник отек Квинке. Супруг пострадавшей оперативно отвез ее в ближайший фельдшерско-акушерский пункт.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0