Троим подросткам внезапно стало плохо в петербургском метро
В петербургском метро троим несовершеннолетним внезапно стало плохо. Их увезли в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Инцидент случился на станции «Пионерская». Очевидцы заметили группу из трех подростков, которым явно требовалась помощь, и немедленно вызвали скорую помощь. Мальчиков госпитализировали — они в этот момент находились в сознании, их сопровождали взрослые.
Ребята, отвечая на вопрос о своем состоянии, связали плохое самочувствие с сильным перегревом на солнце. Они признались, что возвращались из пешего похода. Полиция обратила внимание на происшествие и сейчас выясняет все детали случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что во время летней рыбалки жительницу поселка Подгорный Новокузнецкого округа Кемеровской области укусила пчела, отчего у нее возник отек Квинке. Супруг пострадавшей оперативно отвез ее в ближайший фельдшерско-акушерский пункт.
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