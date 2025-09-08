Теплоход столкнулся с частью конструкции моста Белинского в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского во время движения по Фонтанке. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 7 сентября. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Что вызвало столкновение судна с частью конструкции моста, пока неизвестно.
Информация о возможных пострадавших также не поступала. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
