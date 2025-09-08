Теплоход столкнулся с частью конструкции моста Белинского в Санкт-Петербурге

08 сентября 2025, 00:01

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры @sztproc

В Санкт-Петербурге теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского во время движения по Фонтанке. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.