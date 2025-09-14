Тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти: подробности
Машинист погиб в результате схода с рельсов одиночного тепловоза в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил 14 сентября губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, в регионе усилят работу правоохранительных органов для обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Власти также направят дополнительные силы для ускоренного восстановления движения поездов в обоих направлениях.
Ранее в тот же день в Лужском районе Ленинградской области сошёл с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. В результате задержали десять пригородных электричек.
Перед этим сообщалось, что три товарных вагона сошли с рельсов в Ленинградской области.
