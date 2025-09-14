Тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти: подробности

14 сентября 2025, 11:08

Один человек погиб в результате схода тепловоза с рельсов в Ленобласти

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Машинист погиб в результате схода с рельсов одиночного тепловоза в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил 14 сентября губернатор Александр Дрозденко.