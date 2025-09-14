Достижения.рф

Тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти: подробности

Один человек погиб в результате схода тепловоза с рельсов в Ленобласти
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Машинист погиб в результате схода с рельсов одиночного тепловоза в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил 14 сентября губернатор Александр Дрозденко.



По его словам, в регионе усилят работу правоохранительных органов для обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Власти также направят дополнительные силы для ускоренного восстановления движения поездов в обоих направлениях.

Ранее в тот же день в Лужском районе Ленинградской области сошёл с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. В результате задержали десять пригородных электричек.

Перед этим сообщалось, что три товарных вагона сошли с рельсов в Ленинградской области.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0