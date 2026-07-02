Двое россиян следили за Крымским мостом по заданию Киева
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с ГУР МО Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Мужчины 1968 и 1986 годов рождения собирали и через один из мессенджеров передавали куратору информацию о расположении объектов ВС РФ на полуострове, критически важной инфраструктуре, а также о движении поездов по Крымскому мосту.
По данным ведомства, подозреваемым также передали через тайник компоненты для изготовления радиоуправляемого СВУ массой более трех килограммов. Правоохранители изъяли их при обысках.
Следственный отдел УФСБ по республике возбудил уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. Обоих фигурантов заключили под стражу на время следствия.
Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело против местного жителя, пытавшегося по заданию неизвестного поджечь объект сотовой связи. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания.
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