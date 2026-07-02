Двое россиян следили за Крымским мостом по заданию Киева

02 июля 2026, 11:07

ФСБ задержала двух агентов Киева за сбор данных о Крымском мосте

Фото: iStock/Sergey Denisenko

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с ГУР МО Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.