В роддоме сказали, что жена просто спит: 29-летняя роженица и младенец умирали в Магнитогорске, пока мужчина ждал их выписку

Фото: istockphoto /globalmoments
13 ноября в одном из роддомов Магнитогорска скончалась 29-летняя роженица. Супругу девушки до последнего не говорили о том, что с его беременной женой что-то не так. Подробности – в материале «Радио 1».
Сложная беременность и сохранение
29-летняя Анара легла в роддом на сохранение из-за многоводия. Срок родов был назначен на 15 ноября, и врачи предупреждали девушку о крупном плоде. 12 ноября в 4 утра у Анары отошли воды, а в 6 утра ее перевели в предродовую палату. С момента поступления в больницу Анара поддерживала связь с мужем и делилась всеми новостями о своем состоянии. Однако вечером 12 ноября связь с ней внезапно прервалась: она перестала отвечать на сообщения и звонки.
Встревоженный муж, ожидающий выписки жены, начал звонить в роддом, и после нескольких попыток ему наконец ответили: «Все в порядке. Она спит. Перезвонит позже». Так и не дождавшись звонка супруги, мужчина отправился в роддом, чтобы выяснить, что происходит.
Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
Смерть жены и ребенка
Правда вскрылась только после его приезда. Новости оказались шокирующими: к тому моменту ребенок уже погиб, а роженица находилась в коме. Врачи всеми силами пытались остановить сильное кровотечение, но безуспешно. Мужа попросили найти первую положительную кровь для переливания. Спустя сутки родственникам сообщили, что Анара скончалась.
Семья уверена, что произошла врачебная ошибка, иначе не было бы столь странного поведения медиков в больнице. Они считают, что экстренное кесарево сечение не было выполнено, что и привело к смерти девушки и ребенка. Кроме того, семья погибшей уверена, что было упущено время для переливания крови.
Читайте также:
Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме
Мигрантка убила младенца одним уколом: мать ребёнка отделалась штрафом, подробности
В Краснодаре женщина лишилась части мозга во время родов
Анастасия Хохлова