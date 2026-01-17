«Ты в кадре»: В российском городе наркоман домогался женщины в лифте жилого дома
В Тюмени мужчина начал домогаться женщины в лифте. Информацию об этом публикует портал 72.ru.
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Республики. Камера наблюдения в подъезде зафиксировала, как предположительно под воздействием наркотиков мужчина вошёл в лифт с незнакомкой. В кабине он начал приставать к женщине: сначала говорил что-то, а затем попытался её схватить.
Женщина указала мужчине на камеру видеонаблюдения в лифте. После этого он прекратил свои действия и быстро покинул место происшествия. Жители дома выразили обеспокоенность, отметив, что в подобной ситуации вместо взрослой женщины могли оказаться дети. Полиция начала проверку по факту инцидента.
Ранее в Ясногорске отца-наркомана обвинили в надругательстве над девятилетней дочерью.
Читайте также: