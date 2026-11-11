Тигр тащил фермера полкилометра
В штате Махараштра (Индия) тигр напал на 38-летнего фермера Девидаса Такале. Об этом сообщает Free Press Journal.
По словам соседей, утром Такале отправился к холму, чтобы накосить травы для скота. Через некоторое время к нему пришел сын, чтобы помочь отнести сено домой, однако отца на месте не нашел. Рядом с холмом юноша обнаружил лужи крови и следы, похожие на те, что остаются, когда кого-то тащат по земле в заросли.
Испугавшись, молодой человек вернулся в деревню и рассказал об увиденном односельчанам. Жители, вооружившись палками и топорами, отправились к месту происшествия. В 500 метрах от холма они обнаружили тигра, склонившегося над Такале. Заметив толпу, хищник скрылся. К этому моменту фермер уже не дышал.
В местном лесном департаменте отметили, что тигра-людоеда заметили в районе еще на прошлой неделе. Сейчас его разыскивают.
Читайте также: