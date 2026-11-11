Тигр тащил фермера полкилометра

11 ноября 2026, 18:10

В Индии тигр напал на фермера и протащил его по земле полкилометра

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В штате Махараштра (Индия) тигр напал на 38-летнего фермера Девидаса Такале. Об этом сообщает Free Press Journal.