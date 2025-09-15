«Тыкал шесть раз»: Долговой спор в Петербурге закончился «розочкой» в шею

15 сентября 2025, 20:58

В Петербурге пьяный дебошир нанёс оппоненту шесть ударов осколком бутылки

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина нанёс знакомому несколько ударов осколком стекла в область шеи. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу.