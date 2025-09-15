«Тыкал шесть раз»: Долговой спор в Петербурге закончился «розочкой» в шею
В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина нанёс знакомому несколько ударов осколком стекла в область шеи. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошёл 15 сентября у дома на 1-й Советской улице. По информации ведомства, между мужчинами возник конфликт из-за долгов. В ходе допроса задержанный признался, что нанёс оппоненту около шести ударов так называемой «розочкой» — осколком стеклянной бутылки.
В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
