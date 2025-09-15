В Москве два человека оказались в больнице после ДТП с такси-перевёртышем

15 сентября 2025, 20:51

На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся такси

Фото: Прокуратура города Москвы

15 сентября на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись автомобиль такси и минифургон FAW. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.