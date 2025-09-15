Достижения.рф

В Москве два человека оказались в больнице после ДТП с такси-перевёртышем

Фото: Прокуратура города Москвы

15 сентября на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись автомобиль такси и минифургон FAW. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.



Авария произошла из-за того, что водитель такси начал разворот на перекрёстке и не уступил дорогу встречному автомобилю. Минифургон двигался по главной дороге и имел преимущество. Сильный удар от столкновения перевернул такси на крышу.

В результате аварии пострадали два человека: водитель минифургона и пассажир такси. Прибывшие на место медики оказали им первую помощь и затем доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ГИБДД выясняют окончательные причины ДТП.

Ранее в Краснодаре произошло ДТП с участием двух трамваев и грузовика.

Ольга Щелокова

