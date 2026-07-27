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Мужчина напал на школьницу в Ленобласти из-за трех тысяч рублей

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленобласти задержали мужчину подозреваемого в нападении на 14-летнюю школьницу. Об этом пишет «Лента.ру».



По данным источника, инцидент произошел на одной из улиц, где злоумышленник выхватил у девочки три тысячи рублей и скрылся. О случившемся родители потерпевшей незамедлительно сообщили в полицию.

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Никита Кротов

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