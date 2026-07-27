Мужчина напал на школьницу в Ленобласти из-за трех тысяч рублей
В Ленобласти задержали мужчину подозреваемого в нападении на 14-летнюю школьницу. Об этом пишет «Лента.ру».
По данным источника, инцидент произошел на одной из улиц, где злоумышленник выхватил у девочки три тысячи рублей и скрылся. О случившемся родители потерпевшей незамедлительно сообщили в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о грабеже. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.
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