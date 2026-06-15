Толпа забила мужчину насмерть лопатами и покалечила его семью из-за спора о воде

15 июня 2026, 06:13

В Индии толпа лопатами забила мужчину насмерть из-за спора о подаче воды на поля

Фото: iStock/Liliya Filakhtova

Конфликт вокруг подачи воды на сельскохозяйственные угодья в индийском штате Уттаракханд привёл к тому, что толпа забила мужчину до смерти. Об этом сообщает NDTV.