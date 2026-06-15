Толпа забила мужчину насмерть лопатами и покалечила его семью из-за спора о воде
Конфликт вокруг подачи воды на сельскохозяйственные угодья в индийском штате Уттаракханд привёл к тому, что толпа забила мужчину до смерти. Об этом сообщает NDTV.
Инцидент случился вечером 13 июня в деревне Байрагивала. Соседи заподозрили одного жителя в перенаправлении воды на чужой участок. Вооружившись дубинками, молотками и лопатами, сельчане ворвались в дом мужчины и напали на всех, кто находился в помещении.
Жертва скончалась на месте, а двое братьев и невестка погибшего получили тяжёлые травмы. За день до убийства между сторонами возник ещё и финансовый спор, что, вероятно, стало дополнительным мотивом.
Родственники мужчины ответили акцией возмездия: они забросали камнями жилища участников расправы и подожгли одно из зданий. Более того, семья погибшего не захотела отдавать его тело до тех пор, пока власти не накажут виновников убийства. Полиция возбудила уголовное дело, в котором фигурируют 28 человек, причастных к нападению.
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