«Тольяттинский потрошитель» Рыльков потребовал от суда 300 тысяч рублей компенсации
«Тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, отбывающий пожизненное наказание за зверские убийства, потребовал через суд выплатить ему 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что суд в Самаре приговорил Рылькова к пожизненному заключению в июне 1998 года. Мужчина не только лишил жизни более десяти людей, но и совершил свыше 40 изнасилований. Его жертвами часто становились дети.
В 2020 году в Тольятти к сроку «потрошителя» добавили девятнадцать лет за убийство двух девочек, а в 2022 году — ещё десять лет за убийства пяти женщин и несовершеннолетней. Общее наказание осталось пожизненным.
Согласно материалу, осужденный, находящийся в колонии особого режима «Чёрный дельфин» почти 30 лет, подал свой иск в самарский суд. Сумма запрашиваемой выплаты составила 300 тысяч рублей. Рыльков участвовал в заседании по видеосвязи и лично получил отказ — в конце марта суд принял решение не удовлетворять требования преступника.
