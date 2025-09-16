Достижения.рф

В центре Москвы программист выбросился с 13-го этажа

В центре Москвы программист банка погиб в результате падения с высоты
Фото: Istock/aradaphotography

39-летнего программиста из московского банка нашли погибшим под окнами офиса. Об этом пишет «Московский комсомолец».



Инцидент произошёл 15 сентября около 18:00 на улице Грузинский Вал. По информации издания, мужчина работал на 13-м этаже. Он пришёл в компанию примерно семь месяцев назад. В этот же период он начал принимать антидепрессанты.

Предварительная версия следствия говорит о самоубийстве. Не исключено, что к такому шагу программиста привела стрессовая ситуация на работе или в личной жизни. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

