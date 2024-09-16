Тракторист нашёл на подмосковном поле ручные гранаты и миномётные мины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружил тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа, опасную находку уничтожили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О найденных снарядах тракторист сообщил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что обнаружен взрыватель от артиллерийского снаряда, три ручные гранаты, три минометные мины 50-милиметрового калибра и артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили найденные боеприпасы в специальный контейнер, перевезли их на полигон, где обезвредили, полностью соблюдая технику безопасности.
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Лев Каштанов