Трамп: Военные США устранили беглого лидера ИГИЛ* в Ираке

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, отметив, что операция проводилась совместно с правительством Ирака и курдским региональным правительством.
Трамп не назвал имени уничтоженного боевика, но уточнил, что за ним «неустанно охотились» американские военные.
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*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация
«Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством», — отметил президент США в своих соцсетях.Ранее сообщалось, что в деле бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.
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Мария Моисеева