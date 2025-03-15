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Трамп: Военные США устранили беглого лидера ИГИЛ* в Ираке

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, отметив, что операция проводилась совместно с правительством Ирака и курдским региональным правительством.
Трамп не назвал имени уничтоженного боевика, но уточнил, что за ним «неустанно охотились» американские военные.

«Был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ* в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством», — отметил президент США в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что в деле бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.

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В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова допустили новые эпизоды коррупции
ТАСС: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции
15 марта 2025, 04:53

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут возникнуть новые эпизоды коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, изучающие возможные преступления экс-чиновника в разные периоды.
По данным источников, расследование проверяет и другие факты коррупции, выходящие за рамки текущих обвинений.

«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в документах.
Ранее суд продлил срок содержания Иванова под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли получение взятки в 1,125 млрд рублей, но позже следствие установило, что с 2018 по 2023 год он в составе группы получал незаконные услуги от компании «Олимпситистрой».

18 декабря 2024 года сообщалось, что в рамках расследования дела бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Согласно судебным документам, в деле фигурирует автомобиль модели Ghost, выпущенный в 2013 году.

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В Челябинской области завели дело после смерти женщины из-за пластики груди и живота
14 марта 2025, 22:18

Фото: iStock/ sudok1

Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту кончины женщины после пластической операции, которую провели в областной клинической больнице, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — отмечалось в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Уточнялось, что 5 марта 2025 года 39-летняя женщина перенесла пластическую операцию в Челябинской областной клинической больнице. 9 марта пациентка скончалась. Выяснилось, что женщина обратилась в медицинское учреждение для проведения маммопластики и абдоминопластики. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение в ходе операции.

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«Ситуация — трындец!»: Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье

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#рф
#смерть
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«Ситуация — трындец!»: Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье
Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье
14 марта 2025, 18:34

Артур Цветков (Фото: Телеграм @vjArchi/79)

Машина телеведущего Артура Цветкова, более известного как VJ Archi, попала в дорожно-транспортное происшествие на одной из подмосковных трасс. Его водитель не пострадал, а самого ведущего в этот момент в салоне автомобиля не было.
Знакомая Цветкова рассказала корреспонденту телеграм-канала издания Daily Storm, что из кузова едущего впереди грузовика сильными порывами штормового ветра, обрушившегося сегодня на Москву и область, на дорогу прямо перед машиной телеведущего выбросило кучу строительного мусора. Обычно Артур ездит на переднем сидении рядом с водителем, и сегодняшний день не был исключением.

«Но ангел уберег Артура, так как водитель отвез его домой за пять минут до этого и двигался на заправку один», — добавила собеседница издания.

По словам самого Цветкова, он видел, как после аварии у водителя его машины «руки ходили ходуном» из-за пережитого стресса.

«Ситуация — просто трындец!», — заключил диджей и шоумен.


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#ветер
#автомобиль
#дтп
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Один человек ранен в результате стрельбы у детского сада в Новой Москве
14 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета у детского сада по адресу улица Липовый парк, 2 в Новой Москве. В результате ранение в ногу получил один человек.
Сначала сообщалось, что мужчина с пистолетом ворвался на территорию детского сада и там ранил сотрудника дошкольного учреждения. Однако, как утверждает телеграм-канал Mash, было всё наоборот: конфликтующие вышли за ограду детской площадки около садика, и там уже началась сначала драка, а затем и стрельба.

По информации телеграм-канала, конфликт произошёл между новым возлюбленным мамы одного из воспитанников детского сада с её новым сожителем, который пришёл забрать малыша домой. После словесной перепалки вспыхнула драка, у соперников хватило ума покинуть территорию детского сада. Там один из них выстрелил другому в ногу из травмата.

Интересно, что после разборок стрелявший уселся на скамеечку во дворе и стал спокойно дожидаться приезда полиции. Пострадавший госпитализирован, правоохранители начали проверку.

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SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
SHOT: Московские спасатели помогли мужчине снять кольцо с полового органа
14 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/towfiqu ahamed

Московским спасателям пришлось экстренно выехать по довольно необычному поводу. Можно сказать, что они были вынуждены устранять последствия не природного, а сексуального катаклизма — мужчина надел себе на пенис кольцо для эрекции, а потом никак не мог снять.
О тяжёлых последствиях сексуальных игрищ в нетрадиционном стиле рассказал телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл на Байкальской улице, куда и направились спасатели, чтобы вызволить из «капкана» пострадавшего на интимном фронте. Мужчина по телефону пожаловался, что член у него уже распух и сильно болит.

Травмы полового члена являются наиболее сложными, разнообразными и затруднительными для последующей реабилитации. Это обусловлено анатомическим строением и расположением органа, а также его многофункциональностью. Ущемление полового члена — наиболее частый и типичный вид генитальной травмы. Некоторые предметы, металлические и не только, могут быть надеты на половой член для повышения сексуальной активности, что нередко приводит к повреждениям такого важного для мужчины органа.

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