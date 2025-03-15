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«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве

Фото: telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Фото: telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву 14 марта, опубликовала в своём Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос». Изображение было получено с помощью российского гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», входящего в космическую систему «Электро».
Как уточнили в компании, спутник продолжает мониторить ситуацию с непогодой в столичном регионе. «Электро-Л» обеспечивает сбор данных для прогнозирования и анализа климатических изменений, работая на геостационарной орбите.

Вечером 14 марта «Радио 1» также показывало в своем Telegram-канале кадры красивой радуги после сильного дождя с ветром. При этом ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве падали деревья, а городские службы работали в режиме повышенной готовности.



Также сообщалось, что автоэксперт и глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев раскрыл, когда лучше покупать машину.

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Льготную семейную ипотеку распространят на «вторичку» в регионах

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Льготную семейную ипотеку распространят на «вторичку» в регионах
Семейную ипотеку на вторичное жилье введут с 1 апреля в некоторых регионах
15 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/Evkaz

Программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства. Об этом сообщили в Минфине России, передаёт РИА Новости.
Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.

«По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. (...) Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц», — передает РИА Новости информацию с сайта Минфина РФ.
Решение направлено на улучшение жилищных условий семей на территории РФ. Это — один из этапов по совершенствованию программы «Семейная ипотека».

Ранее сообщалось, что с 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели могут принимать участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.

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«Татар-информ»: в Росприроднадзоре оценили проект по сохранению снежного барса
15 марта 2025, 00:14

Фото: iStock/Micha Loibl

Предложенную Республикой Татарстан инициативу по созданию обновленной программы по сохранению снежного барса поддержали в Росприроднадзоре. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, проект оценил советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он также назвал важные направления работы для сохранения этого редкого вида животных — развитие международного сотрудничества, улучшение нормативно-правовой базы, совершенствование сети ООПТ, научные исследования, эколого-просветительская работа с населением и другие.
«Редкий вид крупных кошек – в Красной книге России и субъектов страны, на территории которых он обитает. Он в красном списке Всемирного союза охраны природы», — подчеркнул советник.
Амирханов также добавил, что в России ужесточили ответственность за незаконную добычу барсов, введено уголовное наказание за контрабанду животных.

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В Госдуме раскритиковали законопроект о выплатах домохозяйкам
Депутат Фархатов: законопроект о выплатах домохозяйкам увеличит нагрузку бюджета
15 марта 2025, 00:12

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Законопроект о введении выплат для домохозяек сильно увеличит нагрузку на бюджет, к тому же он финансово-экономически необоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, для обеспечения столь значительной части населения выплатами размером с прожиточный минимум придется значительно повысить налоги, что в целом является неприемлемым.
«Фаррахов отметил, что на современном рынке труда существует множество вакансий и каждый человек имеет возможность найти работу с достойной заработной платой. Депутат подчеркнул, что не поддержит данный проект закона», — пишет издание.
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Автоэксперт раскрыл, когда лучше покупать машину
Автоэксперт Корнев: машину лучше покупать перед Новым годом и в конце зимы
15 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/ByoungJoo

Машину лучше покупать перед Новым годом или в конце зимы — начале весны, так как в эти периоды чаще всего появляются скидки на автомобили. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, охоту за скидками следует начинать с мониторинга свежих новостей — появление новой модели у какой-либо марки часто влечет за собой скидки на старые авто.
«Выпрашивать скидку по телефону смысла нет, тем более сейчас. Вы должны установить с продавцом личный контакт. Приезжаете в салон, выбираете нужную машину и начинаете разговаривать с подоспевшим менеджером о ее преимуществах, других автомобилях, комплектациях, — обо всем, только бы показать серьезность своих намерений. Можете записаться на тест-драйв или попроситься на второй визит, «чтобы было время обдумать покупку». Вы должны убедить продавца, что созрели к покупке, осталось только аккуратно поговорить о скидке», — поделился советом аналитик в беседе с «Известиями».
В свою очередь директор по сервису и запчастям автодилера «Авилон» Алексей Шпикалов сообщил, почему выросли цены на сезонный шиномонтаж — порядка 15% за год. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что на конечную стоимость услуг сильно повлияло повышение зарплат работников шиномонтажных станций.
«По словам эксперта, в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура. По закону переобуваться разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до 5 градусов и более», — пишет издание.
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Россияне назвали желаемый уровень зарплаты для своих детей
Исследование: россияне хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей
15 марта 2025, 00:03

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Большинство россиян хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru. Как отмечается, 23% опрошенных хотят зарплаты для детей от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, а 18% — от 200 до 300 тысяч рублей.
«Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 7% опрошенных. 21% были бы не против, если бы их ребенок получал 100–150 тыс. руб. <…> 13% — на уровне 300–500 тыс. руб., 8% — 500–1000 тыс. руб. И наконец, каждый десятый рассчитывает, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн рублей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования.
Вместе с тем, согласно данным опроса MANGO OFFICE, более 80% работающих россиян хотели бы разделять работу и личную жизнь в интернете. Как сообщает RT, изучивший результаты опроса, 85% опрошенных считают, что было бы лучше, если рабочие чаты находились отдельно от личных переписок и контента. Директор по продажам организации Александр Шикинов отметил, что это исследование выявило важную задачу для топ-менеджеров.
«Рабочие коммуникации становятся все более хаотичными. Сотрудники российских компаний в открытую говорят, что качество бизнес-общения должно быть улучшено. Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты», — пояснил он.
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