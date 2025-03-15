«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве

Фото: telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»
Спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву 14 марта, опубликовала в своём Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос». Изображение было получено с помощью российского гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», входящего в космическую систему «Электро».
Как уточнили в компании, спутник продолжает мониторить ситуацию с непогодой в столичном регионе. «Электро-Л» обеспечивает сбор данных для прогнозирования и анализа климатических изменений, работая на геостационарной орбите.
Вечером 14 марта «Радио 1» также показывало в своем Telegram-канале кадры красивой радуги после сильного дождя с ветром. При этом ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве падали деревья, а городские службы работали в режиме повышенной готовности.
Также сообщалось, что автоэксперт и глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев раскрыл, когда лучше покупать машину.
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Вечером 14 марта «Радио 1» также показывало в своем Telegram-канале кадры красивой радуги после сильного дождя с ветром. При этом ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве падали деревья, а городские службы работали в режиме повышенной готовности.
Также сообщалось, что автоэксперт и глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев раскрыл, когда лучше покупать машину.
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Мария Моисеева