Трамвай снес автобус с пассажирами в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошло столкновение трамвая и автобуса. Об этом информирует 78.ru.
Авария случилась на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Сейчас в этом районе наблюдается небольшое затруднение движения. Информация о пострадавших уточняется.
Согласно видео, опубликованному в сети, автобус начал поворачивать и столкнулся с трамваем. Возле места происшествия также остановились около трёх других трамваев, что создало дополнительную пробку. Детали и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга подросток-зацепер упал под трамвай. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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