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Трамвай снес автобус с пассажирами в Петербурге

В Санкт-Петербурге столкнулись трамвай и автобус
Фото: iStock/conejota

В Санкт-Петербурге произошло столкновение трамвая и автобуса. Об этом информирует 78.ru.



Авария случилась на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Сейчас в этом районе наблюдается небольшое затруднение движения. Информация о пострадавших уточняется.

Согласно видео, опубликованному в сети, автобус начал поворачивать и столкнулся с трамваем. Возле места происшествия также остановились около трёх других трамваев, что создало дополнительную пробку. Детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга подросток-зацепер упал под трамвай. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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