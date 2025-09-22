В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца
В Малайзии крокодил съел мужчину на глазах у его отца. Об этом сообщает Sarawak Edition.
Трагический инцидент произошел 15 сентября в деревне Лубок-Пунггор. Пенсионер по имени Судин Чи бросился в бой с рептилией, пытаясь спасти из ее пасти своего сына Ахмада Альзадхри Судина. Хищник вцепился в его родственника и потащил под воду. Проходивший мимо очевидец услышал крики и плеск воды, а затем увидел, как пожилой мужчина борется с крокодилом.
По данным издания, Ахмад не выжил. При этом поиски мужчины все еще продолжаются — он числится пропавшим без вести. Его отец находится в тяжелом психологическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Кении крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах у матери.
