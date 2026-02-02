В Подмосковье заведующего моргом осудили за взятки с родственников умерших

02 февраля 2026, 23:24

В Подмосковье работники морга получили до 10 лет колонии за взятки с родных умерших

Фото: iStock/tiero

Можайский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор заведующему районным бюро судебных экспертиз и двум его подчинённым по делу о систематическом получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.





Суд установил, что в сентябре 2023 года судмедэксперт организовал преступную схему, по которой медсестра и регистратор морга предлагали родственникам умерших за плату избежать обязательного вскрытия. Кроме того, работники бюро брали деньги за санитарную обработку и подготовку тел к выдаче, не оформляя эти услуги документально.



