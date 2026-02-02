В Подмосковье заведующего моргом осудили за взятки с родственников умерших
Можайский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор заведующему районным бюро судебных экспертиз и двум его подчинённым по делу о систематическом получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд установил, что в сентябре 2023 года судмедэксперт организовал преступную схему, по которой медсестра и регистратор морга предлагали родственникам умерших за плату избежать обязательного вскрытия. Кроме того, работники бюро брали деньги за санитарную обработку и подготовку тел к выдаче, не оформляя эти услуги документально.
Сумма взятки составляла от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от веса покойного. По указанию руководителя данные о таких случаях не вносились в журнал учёта, что позволяло нарушать закон.
Всего следователи установили 42 эпизода подобных преступлений, часть правонарушений зафиксировала скрытая камера. Отмечается, что 59 свидетелей дали показания в суде, позволив подтвердить виновность соучастников.
В результате судмедэксперта приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а медсестру и регистратора — к 8 годам и 7 годам и шести месяцам колонии общего режима соответственно.