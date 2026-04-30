Трех человек привлекли за удачный побег террористов из российского СИЗО

Суд изучит дело руководителей СИЗО-1 Екатеринбурга из-за побега 2 террористов

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении трех руководителей СИЗО-1, откуда осенью 2025 года совершили побег заключенные Александр Черепанов* и Иван Корюков*. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.





Фигурантами дела стали начальник изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы учреждения Андрей Зацепин. Им инкриминируется халатность, позволившая осужденным сбежать на свободу.



Тем временем в этом же суде 30 апреля состоялись прения сторон по делу самих беглецов. Прокурор запросил для Черепанова* и Корюкова* по 3,5 года лишения свободы каждого. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.



В ходе заседания сотрудники СИЗО сообщили, что побег двоих террористов стал возможным из-за несработавших датчиков, тумана и острого дефицита кадров. Инцидент произошел ночью 1 сентября 2025 года. Черепанова* задержали 8 сентября в районе поселка Медный на Чусовском тракте, а Корюкова* нашли 15 сентября — беглецы прятались на дачных участках.



