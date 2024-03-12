Трех депутатов Южной Осетии хотят лишить российского гражданства за угрозу России

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ФСБ потребовала лишить приобретенного гражданства России трех депутатов парламента Южной Осетии за угрозу нацбезопасности. Об этом сообщают «Ведомости».
Речь идет о парламентариях Гарри Мулдарове, Давиде Санакоеве и Дзамболате Медоеве из фракции «За справедливость». Они подозреваются в способствовании обострению военно-политической обстановки у границы РФ.
На основании этого ФСБ направила требование для прекращения российского гражданства. В ответ депутаты обратились в суд Владикавказа и оспорили требование ФСБ. Детали относительно действий парламентариев не приводятся.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На основании этого ФСБ направила требование для прекращения российского гражданства. В ответ депутаты обратились в суд Владикавказа и оспорили требование ФСБ. Детали относительно действий парламентариев не приводятся.
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Алина Юрчак