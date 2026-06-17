Трехлетний турист погиб на отдыхе в Европе через день после прилета
В испанской Малаге трагически погиб трехлетний британский турист. Ребенок утонул в бассейне на вилле, где его семья остановилась сразу по прибытии на курорт Коста-дель-Соль.
Как пишет The Sun, инцидент случился утром 17 июня – на следующий день после того, как родители с сыном прилетели на отдых. Тело мальчика обнаружили в воде родные. Прибывшие на вызов медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли.
В полиции подчеркнули, что пока рано делать окончательные выводы — дожидаются результатов вскрытия. Однако, по предварительной версии, речь идет о несчастном случае.
Ранее у трехлетнего пациента остановилось сердце в больнице после укола. Все произошло в одном из российских регионов.
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