Трехлетний турист погиб на отдыхе в Европе через день после прилета

17 июня 2026, 21:14

The Sun: Трехлетний турист погиб в Малаге после падения в бассейн

Фото: istockphoto/Evgenii Mitroshin

В испанской Малаге трагически погиб трехлетний британский турист. Ребенок утонул в бассейне на вилле, где его семья остановилась сразу по прибытии на курорт Коста-дель-Соль.