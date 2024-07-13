Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции

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ДТП с туристическим автобусом в турецкой Мугле унесло жизни двоих человек, еще 28 пострадали. Как сообщает издание Yeni Asir, у автобуса отказали тормоза, поэтому он въехал в три припаркованных авто, а также в жилой дом. Серьезные травмы зафиксированы у четырех человек.
Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП замминистра промышленности и энергетики Алтая Владимира Локтюшова. Чиновник возвращался из командировки в Барнаул, когда на 218-м километре Чуйского тракта автомобиль вылетел на встречку, врезавшись в «Ладу Ларгус». Предварительно известно, что при аварии погибли два человека. Среди них ребенок.
А на трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошла авария из пяти машин. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов