Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции

Начавший стрельбу в пункте временной дислокации Белгородской области Алексей Журавлев родился в селе Юськасы в Чувашии. Об этом сообщили журналисты RT. Отмечено, что Журавлев и его брат уехали 20 лет назад, оставив дом и участок, которые хотели продать в течение четырех лет под снос за 200 тысяч рублей.