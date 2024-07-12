Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП

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Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта. Замминистра промышленности Алтая возвращался в Барнаул из служебной командировки. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус». Владимир Локтюшов погиб на месте. В «Ладе Ларгус» находилась семья. По предварительным данным, из «Лады» погибли два человека. Среди которых ребенок.
Ранее сообщалось, что 5 автомобилей столкнулись на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, три человека погибли, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 803 км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель Lada Granta и двое пассажиров скончались от полученных травм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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