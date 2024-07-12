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Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП

Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
12 июля 2024, 14:52
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.


Сообщается, что ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта. Замминистра промышленности Алтая возвращался в Барнаул из служебной командировки. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус». Владимир Локтюшов погиб на месте. В «Ладе Ларгус» находилась семья. По предварительным данным, из «Лады» погибли два человека. Среди которых ребенок.

Ранее сообщалось, что 5 автомобилей столкнулись на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, три человека погибли, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 803 км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель Lada Granta и двое пассажиров скончались от полученных травм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
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Заморивших дочь растительной пищей веганов приговорили к исправительным работам
12 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Красноярский суд приговорил бывших супругов-веганов, которые не давали ребенку продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи, к 11 месяцам исправительных работ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ Юлию Арбузову.
«35-летний житель Красноярска и его 36-летняя экс-супруга признаны виновными по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Они получили по 11 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что родители не кормили ребенка продуктами животного происхождения, из-за чего у малышки развились хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, семейная пара отказалась от традиционной медицины и обращалась к специалистам нетрадиционного характера. В апреле текущего года девочка заболела ОРЗ, родители лечили ее самостоятельно, однако возникли осложнения, и ребенок умер.

Родители-веганы развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.

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В Новой Москве произошёл пожар, в результате погибла женщина
12 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto / Distortion Media

В Новой Москве в результате пожара погибла пожилая женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный вентилятор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В результате пожара в квартире жилого дома на улице Скульптора Мухиной погибла женщина 1947 года рождения. Также пострадал её 87-летний супруг, он госпитализирован. По предварительной информации, возгорание произошло из-за вентилятора», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту произошедшего.

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На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов

Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток

Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП
#проверки
#прокуратура
#женщина
#возгорание
#дома
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На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов
12 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трём сапбордистам, отправившимся в плаванье по Иваньковскому водохранилищу и не сумевшим самостоятельно вернуться на берег, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поздно вечером поступил вызов от группы сапбордистов. Девушки и два молодых человека 26 лет не рассчитали свои силы, касаясь на Иваньковском водохранилище, и физически не могли доплыть до берега самостоятельно», — говорится в сообщении.
На помощь сапбордистам отправились спасатели на катере Вельбот-63, но из-за темноты и сильного ветра обнаружить пловцов оказалось крайне непросто. Спасатели связались с молодыми людьми по телефону, подавали им световые сигналы и смогли определить верное направление поисков. Вскоре путешественники были найдены. Спасатели привязали сапборды к катеру и доставили спасённых на берег.

Сапбордисты не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

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#мособлпожспас
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Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток
Мигрант из Узбекистана убивал проституток из Москвы: детали дела
12 июля 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Asian

Москву сотрясла новость о серии убийств за несколько дней до наступления новогодних праздников. По подозрению в расправах над женщинами был задержан гражданин Узбекистана. О том, кто стал жертвой маньяка и за что он лишал жизни молодых девушек расскажет редакция «Радио 1».

Маньяк-мигрант: кем оказался убийца


Хладнокровным убийцей оказался 37-летний уроженец Узбекистана Алексей Варакин, который на протяжении нескольких лет находился в Санкт-Петербурге в психиатрической лечебнице. В клинику мужчина был помещен в 2010 году по приговору суда. Он обвинялся в убийстве двух проституток, однако был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Спустя 13 лет Варакин вышел из лечебницы и вновь принялся убивать женщин.

Позже убийца рассказывал, что после выхода из клиники он проживал какое-то время в Самаре, Иваново и Санкт-Петербурге. Там он участвовал в многочисленных сексуальных оргиях. Эта информация заставила правоохранителей предположить, что и в этих городах могут быть жертвы серийного маньяка.

Как маньяк-мигрант убивал девушек


К 25-летней эскортнице убийца пришел в качестве клиента. В какой-то момент между ними начался конфликт, в результате которого Варакин схватил нож и ударил пострадавшую в шею. Оказалось, что мужчина захотел остаться на всю ночь, однако девушка ответила отказом. Это мужчину так сильно разозлило, что он схватился за холодное оружие.

Истекающая кровью девушка смогла запереться в одной из комнат, где позвонила подруге и сообщила, что ее убивают. Выйти из квартиры самостоятельно злоумышленник не смог, так как на двери был установлен кодовый замок. Оказавшись в ловушке, Варакин нанес себе увечья, чтобы объяснить произошедшее самообороной.

Позже следователи выяснили, что девушка скончалась не от первого удара, а из-за того, что убийца добил ее перед приездом правоохранителей.

Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией


Днем ранее Варакин совершил еще одно убийство


Вечером 22 декабря Варакин решил воспользоваться интим-услугами. Прибывшая в его номер девушка якобы предложила ему употребить запрещенные вещества, что стало причиной конфликта. Расправившись с проституткой, Варакин скрылся. Обезглавленное тело жертвы было найдено сотрудниками отеля лишь через сутки.

На суде Варакин раскаялся в содеянном


Во время избрания меры пресечения Варакин заявил, что раскаивается в том, что совершил. На вопрос журналистов о том, считает ли он себя психически больным, подсудимый ответил: «Без комментариев. Вам дешёвая сенсация, а мне после этого ещё жить».

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СК: в Уфе спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов
12 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/Chalabala

Сотрудники СК совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых - граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. В ночь на 12 июля сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.

Сейчас следователи ищут родителей детей, выясняют обстоятельства произошедшего. Дети находятся в спецучреждении, где оценивается состояние их здоровья и оказывается психологическая помощь.

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Стало известно, почему военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области
Военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области за унижения
12 июля 2024, 13:34

Фото: iStock/N Rotteveel

Военнослужащий мог расстрелять своих сослуживцев за унижения. Именно такая версия является приоритетной в настоящее время. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сейчас следователи выясняют основной мотив преступления. Приоритетной на данный момент является версия о том, что молодой человек мстил сослуживцам за унижения.

Напомним, 29-летний Алексей застрелил двоих человек и еще одного ранил. После этого он скрылся. Его ищут уже более 12 часов, однако пока никаких зацепок о его местонахождении нет. Алексей одет в серую футболку, чёрные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.

В области для поимки преступника объявлен план «Перехват». Полиция также предполагает, что он мог сбежать на территорию Украины.

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#жертвы
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В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом
В Башкирии учеников медресе мигранты клеймили каленым железом
12 июля 2024, 13:15

Фото: IStock/artolympic

В Башкирии мигранты открыли нелегальную религиозную школу. В ней они практиковали физические наказания воспитанников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что медресе открыли в Уфе двое граждан Таджикистана. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Рассказал об этом ребенок, который смог сбежать. Обоих мигрантов задержали.

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Виновному в смерти журналистки Бабаевой вынесли приговор
РИА Новости: инструктору, виновному в смерти Бабаевой, назначили год работ
12 июля 2024, 13:12

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev

Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее обвинение запрашивало для Малева 1 год 9 месяцев исправительных работ. На суде ему дали всего год.

Во время упражнений в стрельбе совместно с Бабаевой он вопреки технике безопасности выстрелил очередью из автомата в грунт. Одна из пуль разделилась на две части, которые угодили в шею и голову журналистке. Она скончалась на месте.

Суд учел смягчающие вину обстоятельства, такие как первое привлечение к ответственности, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

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Гладков: В Муроме при атаке ВСУ геройски погиб подполковник полиции Маслиенко
12 июля 2024, 13:09

Фото: iStock/trofimich

В Муроме Белгородской области, спасая местных жителей во время украинской атаки, погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Маслиенко помогал спастись жителям села во время украинской атаки. Других подробностей Гладков не привел.

Погибший был подполковником полиции и ветераном боевых действий. По словам Гладкова, он всю свою жизнь посвятил родной земле, людям и Отечеству.

Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села.
«Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», — заключил глава Белгородской области.

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