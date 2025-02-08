Видео: МЧС России
Три человека госпитализированы в результате пожара на востоке Москвы, информирует столичный департамент здравоохранения.
Уточняется, что их состояние не тяжелое. По данным МЧС РФ, спасены около 80 человек.
В настоящий момент тушение пожара продолжается. По факту произошедшего СК России начал проверку.
Напомним, возгорание произошло в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской. В здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.
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В настоящий момент тушение пожара продолжается. По факту произошедшего СК России начал проверку.
Напомним, возгорание произошло в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской. В здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.
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Екатерина Коршунова