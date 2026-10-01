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Три человека погибли при крушении военного вертолёта в Воронежской области

Фото: Istock/camptoloma

В Воронежской области три человека погибли при крушении военного вертолёта. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Воздушное судно упало в Аннинском районе региона. На борту находились три члена экипажа. Все они погибли. Другие подробности происшествия на текущий момент не приводятся. Официальные ведомства информацию о крушении ещё не комментировали.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Ульяновской области. Там два легкомоторных самолёта экстренно сели на автомобильную дорогу. Одному из пилотов стало плохо прямо во время полёта.

Из-за резкого ухудшения самочувствия он не смог продолжать управлять воздушным судном и решил немедленно совершить вынужденную посадку. Вслед за первым бортом на дорогу сел и второй самолёт.

Ольга Щелокова

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