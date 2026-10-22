Пять детей пострадали при взрыве в российском регионе

22 октября 2026, 10:44

Пять детей и взрослый пострадали при взрыве газа в хозпостройке в Северной Осетии

Фото: iStock/irontrybex

Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали при взрыве газа в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.