Пять детей пострадали при взрыве в российском регионе
Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали при взрыве газа в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По данным телеканала, взрыв произошел в хозяйственной постройке на территории частного дома в селе Новое Пригородного района. В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Ингушской республиканской клинической больнице. Подробности об их состоянии и обстоятельствах происшествия не приводятся.
Ранее сообщалось, что подросток пострадал при взрыве петарды в квартире на третьем этаже 17-этажного жилого дома на западе Москвы. Огонь распространился на площади около 0,5 квадратного метра, и его оперативно ликвидировали.
До этого беременная девушка погибла при взрыве электросамоката в квартире в Тюмени.
Читайте также: