Три человека погибли во время борьбы с лесным пожаром в США
В США три человека погибли при тушении крупного лесного пожара на границе штатов Юта и Колорадо. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в социальной сети X.
Трагедия произошла 27 июня. Еще два человека из бригады огнеборцев пострадали, их госпитализировали.
По данным телеканала ABC News, площадь возгорания составила 28 тысяч гектаров, локализовать его пока не смогли. В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Губернатор Колорадо Джаред Полис объявил чрезвычайную ситуацию. Для жителей нескольких населенных пунктов в округе Меса выпустили предупреждение об эвакуации.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в штате Пенсильвания, США. Возгорание зафиксировали днем четверга на предприятии, расположенном близ реки Делавэр.
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