Три человека погибли во время борьбы с лесным пожаром в США

28 июня 2026, 15:47

Три человека погибли при тушении лесного пожара на границе Юты и Колорадо в США

Фото: iStock/Toa55

В США три человека погибли при тушении крупного лесного пожара на границе штатов Юта и Колорадо. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в социальной сети X.