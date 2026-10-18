Три человека попали в реанимацию после встречи с лосем

18 октября 2026, 18:47

В Чувашии три человека попали в реанимацию после ДТП с лосем

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Автомобилист столкнулся с лосем на трассе в Шумерлинском округе Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики во «ВКонтакте».