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Три человека попали в реанимацию после встречи с лосем

В Чувашии три человека попали в реанимацию после ДТП с лосем
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Автомобилист столкнулся с лосем на трассе в Шумерлинском округе Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики во «ВКонтакте».



По данным ведомства, авария произошла 18 октября около 00:20 на 103-м километре региональной дороги Чебоксары — Сурское. Животное выбежало на проезжую часть прямо перед автомобилем ВАЗ-2114, и 22-летний водитель не успел затормозить.

В результате ДТП машина получила серьезные повреждения. Основной удар пришелся на кузов и салон. Судя кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, капот полностью искорежен. В реанимацию с тяжелыми травмами доставили самого водителя, 18-летнего парня и 16-летнюю девушку, которые также находились в салоне. Сейчас автоинспекторы проводят проверку, устанавливая все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области произошло ДТП с участием лося: один человек погиб, еще один пострадал.

Лидия Пономарева

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