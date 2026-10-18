Три человека попали в реанимацию после встречи с лосем
Автомобилист столкнулся с лосем на трассе в Шумерлинском округе Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики во «ВКонтакте».
По данным ведомства, авария произошла 18 октября около 00:20 на 103-м километре региональной дороги Чебоксары — Сурское. Животное выбежало на проезжую часть прямо перед автомобилем ВАЗ-2114, и 22-летний водитель не успел затормозить.
В результате ДТП машина получила серьезные повреждения. Основной удар пришелся на кузов и салон. Судя кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, капот полностью искорежен. В реанимацию с тяжелыми травмами доставили самого водителя, 18-летнего парня и 16-летнюю девушку, которые также находились в салоне. Сейчас автоинспекторы проводят проверку, устанавливая все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области произошло ДТП с участием лося: один человек погиб, еще один пострадал.
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