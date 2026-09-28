В Подмосковье такси врезалось в три автомобиля
Такси столкнулось с тремя машинами на 37-м километре Щелковского шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».
ДТП произошло вчера вечером. По предварительной информации, водитель такси Hyundai врезался в три транспортных средства, которые двигались в попутном направлении. Уточняется, что один человек обратился за медицинской помощью после аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Ранее «Радио 1» передавало, что в московском торговом центре (ТЦ) «Галеон» маленький ребенок упал с эскалатора и был госпитализирован. Подробности читайте здесь.
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