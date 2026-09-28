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В Подмосковье такси врезалось в три автомобиля

Такси столкнулось с тремя машинами на Щелковском шоссе в Подмосковье
​Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция» @gumvd50

Такси столкнулось с тремя машинами на 37-м километре Щелковского шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».



ДТП произошло вчера вечером. По предварительной информации, водитель такси Hyundai врезался в три транспортных средства, которые двигались в попутном направлении. Уточняется, что один человек обратился за медицинской помощью после аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее «Радио 1» передавало, что в московском торговом центре (ТЦ) «Галеон» маленький ребенок упал с эскалатора и был госпитализирован. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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