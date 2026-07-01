Во Владивостоке решили застрелить гималайского медведя, пробравшегося в город
Во Владивостоке полицейские оцепили территорию в микрорайоне Эгершельд, после того как местные жители заметили на улицах гималайского медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на полицию Приморья.
Утром зверь переплыл залив и выбрался на берег в жилом районе. На видео, снятом очевидцем, видно, как косолапый кусает забор и пытается добраться до чего-то с другой стороны ограды.
Сейчас ближайшие к воде улицы перекрыты, на месте работают сотрудники госохотнадзора, кинологи с автоматчиками, задействованы дроны. Всего к поимке привлекли около полусотни специалистов. Принято решение застрелить медведя — охота с собаками длится уже больше часа.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей банкета в одном из ресторанов города Мирный. В больницу с острым гастроэнтеритом обратились 14 человек, включая несовершеннолетних.
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