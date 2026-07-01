Во Владивостоке решили застрелить гималайского медведя, пробравшегося в город

01 июля 2026, 05:40

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Во Владивостоке полицейские оцепили территорию в микрорайоне Эгершельд, после того как местные жители заметили на улицах гималайского медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на полицию Приморья.