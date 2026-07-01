В Якутии возбудили уголовное дело по факту массового отравления в ресторане

01 июля 2026, 05:22

Фото: iStock/Fedorovekb

В Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей банкета в одном из ресторанов города Мирный. Об этом сообщили в канале «Следком Якутии» на платформе MAX.





Согласно материалу, инцидент произошёл 27 июня 2026 года во время праздничного застолья. Отмечается, что сотрудники в заведении оказали услуги, которые грубо нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.



