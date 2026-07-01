В Якутии возбудили уголовное дело по факту массового отравления в ресторане
В Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей банкета в одном из ресторанов города Мирный. Об этом сообщили в канале «Следком Якутии» на платформе MAX.
Согласно материалу, инцидент произошёл 27 июня 2026 года во время праздничного застолья. Отмечается, что сотрудники в заведении оказали услуги, которые грубо нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.
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С 28 по 30 июня в больницу с острым гастроэнтеритом обратились 14 человек, включая четырех несовершеннолетних. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Следователи проводят оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Уточняется, что они изымают пробы продукции и документацию ресторана, чтобы установить точную причину отравления.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Пушкино госпитализировали двух девочек после того, как они съели в игровом центре ягоды со стеклом. Еще пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет осмотрели врачи. Подробнее читайте здесь.